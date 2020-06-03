...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT SOUTHWESTERN CALDWELL AND
NORTHWESTERN BURKE COUNTIES UNTIL 800 PM EDT...
AT 729 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM 7
MILES NORTHWEST OF MORGANTON, OR NEAR TABLE ROCK, MOVING NORTHEAST AT
15 MPH.
LOCATIONS TO BE IMPACTED INCLUDE...
MORGANTON, GAMEWELL, GLEN ALPINE, TABLE ROCK, LAKE JAMES, LAKE JAMES
STATE PARK, EDGEMONT, COLLETTSVILLE AND OAK HILL.
WIND GUSTS UP TO 55 MPH AND NICKEL SIZE HAIL WILL BE POSSIBLE IN
THESE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TORRENTIAL RAINFALL MAY FLOOD AREAS WITH POOR DRAINAGE, SUCH AS
DITCHES AND UNDERPASSES. AVOID THESE AREAS AND DO NOT CROSS FLOODED
ROADS. WATER LEVELS OF SMALL STREAMS MAY ALSO RISE RAPIDLY. SEEK
HIGHER GROUND IF THREATENED BY FLOOD WATERS.
THIS STORM MAY INTENSIFY, SO BE CERTAIN TO MONITOR LOCAL RADIO AND TV
STATIONS, AS WELL AS LOCAL CABLE TV OUTLETS FOR ADDITIONAL
INFORMATION AND POSSIBLE WARNINGS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE.
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