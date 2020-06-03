North Carolina School for the Deaf Class of 2020: Rebecca Lynn Carson, Morgan Thaddeus Evans, Jose Flores Cruz, Chase Edward Futral, Amona Ke’Shai Hurt, Jaden Michelle George, Jessica Melissa Mosqueda, George Alexander Righter and Ka Zoua Vue.

North Carolina School for the Deaf Commencement Exercises: Wednesday, June 3, 2020, at 7 p.m.

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