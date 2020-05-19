Burke County Public Schools

Due to the Memorial Day Holiday on Monday, May 25, Burke County Public Schools will not distribute grab-and-go meals on Tuesday, May 26.

The meals will resume on Wednesday, May 27, at six school site locations and 88 bus stops. Friday, May 29, will be the final day of bus stop grab-and-go meal distribution and the final day of Liberty Middle School being a feeding site.

The summer feeding program starts Tuesday, June 2, at five schools: Table Rock Middle School, East Burke Middle School, Mountain View Elementary School, Valdese Elementary School and George Hildebrand Elementary School.

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