THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS EXTENDED
THE
* FLOOD ADVISORY FOR...
SOUTH CENTRAL CALDWELL COUNTY IN WESTERN NORTH CAROLINA...
EAST CENTRAL BURKE COUNTY IN WESTERN NORTH CAROLINA...
* UNTIL NOON EDT SATURDAY.
* AT 1145 PM EDT, RAINFALL ACCUMULATIONS OF 4-8 INCHES SINCE MONDAY
OVER THE HEADWATERS OF THE CATAWBA RIVER AND ASSOCIATED
TRIBUTARIES HAS CAUSED HIGH FLOWS ALONG THE CATAWBA RIVER. AS THE
FLOODWAVE PASSES THROUGH THE CATAWBA RESERVOIR CHAIN, POOL
ELEVATIONS WILL RISE AND FALL IN SUCCESSION. DUKE ENERGY IS
AGGRESSIVELY MOVING WATER THROUGH THE RIVER SYSTEM IN ORDER TO
MANAGE THE HEAVY RAINFALL. AS A RESULT, LAKE RHODHISS IS ABOVE
FULL POOL AND WATER IS SPILLING OVER THE DAM. LAKE LEVELS HAVE
CRESTED AND ARE EXPECTED TO GRADUALLY FALL THROUGH TONIGHT.
THEREFORE, A FLOOD ADVISORY HAS BEEN EXTENDED FOR NUISANCE
FLOODING AND WILL REMAIN IN EFFECT THROUGH SATURDAY MORNING OR
UNTIL THE FLOODWAVE HAS PASSED.
* AS OF 1130 PM THURSDAY, LAKE RHODHISS IS AT 102.5 FEET AND NEARLY
STEADY.
* ACTION/ADVISORY STAGE: 102.00 FEET.
MINOR FLOOD STAGE: 104.00 FEET.
FORECAST: DUKE ENERGY PROJECTS THE POOL TO GRADUALLY DECLINE
THROUGH TONIGHT.
IMPACTS: AT 103.0 FEET...ACTION/ADVISORY STAGE. NUISANCE FLOODING
OF LOW-LYING AREAS INCLUDING RESIDENTIAL YARDS, DOCKS, AND BOAT-
LAUNCH AREAS IS ONGOING. WATER MAY APPROACH STRUCTURES OFF OF
CATAWBA AVE BELOW THE DAM AND OTHER AREAS UPSTREAM OF THE DAM.
* FOR MORE INFORMATION ON LAKE LEVELS, PROJECTIONS, OR DAM RELEASES,
PEOPLE ARE ENCOURAGED TO VISIT HTTP://LAKES.DUKE-ENERGY.COM OR
CALL 1-800-829-5253.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS, FISHERMEN, KAYAKERS, AND OTHER LAKE USERS ARE ENCOURAGED TO
EXERCISE CAUTION DURING ELEVATED LAKE LEVELS AND DOWNSTREAM
RELEASES. AVOID AREAS ALONG THE STREAM BELOW DAMS RELEASING WATER.
CAMPERS AND OTHER RESIDENTS ALONG THE LAKESHORE MUST BE PREPARED TO
RETREAT TO HIGHER GROUND IF LAKE LEVELS CONTINUE TO RISE.
STAY WEATHER AWARE, MONITOR LAKE LEVELS CLOSELY, AND HEED GUIDANCE
FROM LOCAL OFFICIALS AND EMERGENCY MANAGEMENT.
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