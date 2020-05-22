Catawba County

NEWTON — Catawba County government offices and libraries will be closed Monday, May 25, in observance of the Memorial day holiday.

Catawba County Parks (Baker’s Mountain, Riverbend and St. Stephens) will be open Monday. The Blackburn Municipal Sanitary Landfill also will be open.

Government offices and libraries will reopen Tuesday, May 26, following their current schedules. As a reminder, only the Newton, Sherrills Ford-Terrell, Southwest and St. Stephens library branches are operating at this time.

For more information about current county schedules and operations, visit the “County Operational Changes” link on the home page of catawbacountync.gov.

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