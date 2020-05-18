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GREENVILLE, S.C. -- Shelley Roberts, a Sophomore Child Development major from Hickory, was among approximately 800 Bob Jones University students named to the Spring 2020 president's list.

The president's list recognizes students who earn a 3.75 or higher grade point average for the semester.

Located in Greenville, South Carolina, Bob Jones University provides an outstanding regionally accredited Christian liberal arts education purposely designed to inspire a lifelong pursuit of learning, loving and leading.

BJU offers over 100 undergraduate and graduate programs in religion, education, fine arts and communication, arts and science, health sciences and business.

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