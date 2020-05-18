...HEAVY RAINFALL EXPECTED ACROSS UPSTATE SC, NC MOUNTAINS, AND NC
PIEDMONT THROUGH MID-WEEK...
.A BAND OF HEAVY RAINFALL HAS MOVED THROUGH THE AREA TODAY,
DROPPING UP TO 2" OF RAIN WITH EVEN HIGHER TOTALS IN SOME
LOCATIONS. THUNDERSTORMS AND ADDITIONAL HEAVY RAINFALL ARE
EXPECTED TO DEVELOP TONIGHT, AND MULTIPLE WAVES OF HEAVY RAIN ARE
LIKELY THROUGH THE MIDDLE OF THIS WEEK AS A STATIONARY LOW
PRESSURE SYSTEM SITS OVER THE AREA. THIS IS LIKELY TO RESULT IN
RAPID RISES ON CREEKS AND STREAMS AND POTENTIAL FLASH FLOODING IN
URBAN AREAS.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 8 PM EDT THIS EVENING THROUGH
THURSDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS ISSUED
A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF NORTH CAROLINA AND UPSTATE
SOUTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTH
CAROLINA, ALEXANDER, AVERY, BUNCOMBE, BURKE MOUNTAINS,
CALDWELL MOUNTAINS, CATAWBA, CLEVELAND, EASTERN MCDOWELL,
EASTERN POLK, GREATER BURKE, GREATER CALDWELL, GREATER
RUTHERFORD, HENDERSON, LINCOLN, MCDOWELL MOUNTAINS, MITCHELL,
POLK MOUNTAINS, RUTHERFORD MOUNTAINS, TRANSYLVANIA, AND
YANCEY. IN UPSTATE SOUTH CAROLINA, ANDERSON, CHEROKEE, GREATER
GREENVILLE, GREATER PICKENS, GREENVILLE MOUNTAINS, PICKENS
MOUNTAINS, AND SPARTANBURG.
* FROM 8 PM EDT THIS EVENING THROUGH THURSDAY MORNING
* WAVES OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL AND SOME THUNDERSTORMS WILL
RESULT IN ADDITIONAL RAINFALL TOTALS OF 4-8" ACROSS THE WATCH
AREA, WITH LOCALIZED SPOTS IN THE HIGHER TERRAIN SEEING UP TO
12" BY THURSDAY MORNING.
* RAPID RISES ABOVE BANKFULL ON STREAMS AND CREEKS MAY OCCUR,
ALONG WITH THE THREAT OF FLOODED ROADWAYS IN EMBEDDED
THUNDERSTORMS OR POCKETS OF HIGHER RAINFALL RATES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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