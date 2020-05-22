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Olive Hill High School, Class of 1947. Mascot (front): Joe Ellen Greenlee. (Pictured, front row, from left) are Columbus Carpenter, Vivian Crutchfield, Maxine Evans Happoldt, Nettie McKesson Conley, Ophelia Kincaid, Helen Kincaid Craft, Thomas Corpening; (second row, from left) Jimmy Roach, Jewell Happoldt, Calvin Jones, Bertah Shade Surratt, James Tate, Geraldine Bristol Freeman, James "Cut" Surratt, Perry Bryant; (third row, from left) James Williams, Thomas Lytle, James Davis Jr., Harold Shade, James Lewis Jr., Virgil Wells. Not pictured are Ezell Curry, Sudie Tucker Kincaid, Charles Williams. This image was submitted by Brenda Brewer to Picture Burke, a digital photograph preservation project of the NC Room of the Burke County Public Library.

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