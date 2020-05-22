Olive Hill High School, Class of 1947. Mascot (front): Joe Ellen Greenlee. (Pictured, front row, from left) are Columbus Carpenter, Vivian Crutchfield, Maxine Evans Happoldt, Nettie McKesson Conley, Ophelia Kincaid, Helen Kincaid Craft, Thomas Corpening; (second row, from left) Jimmy Roach, Jewell Happoldt, Calvin Jones, Bertah Shade Surratt, James Tate, Geraldine Bristol Freeman, James "Cut" Surratt, Perry Bryant; (third row, from left) James Williams, Thomas Lytle, James Davis Jr., Harold Shade, James Lewis Jr., Virgil Wells. Not pictured are Ezell Curry, Sudie Tucker Kincaid, Charles Williams. This image was submitted by Brenda Brewer to Picture Burke, a digital photograph preservation project of the NC Room of the Burke County Public Library.
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS EXTENDED THE * FLOOD ADVISORY FOR... SOUTH CENTRAL CALDWELL COUNTY IN WESTERN NORTH CAROLINA... EAST CENTRAL BURKE COUNTY IN WESTERN NORTH CAROLINA... * UNTIL NOON EDT SATURDAY. * AT 1145 PM EDT, RAINFALL ACCUMULATIONS OF 4-8 INCHES SINCE MONDAY OVER THE HEADWATERS OF THE CATAWBA RIVER AND ASSOCIATED TRIBUTARIES HAS CAUSED HIGH FLOWS ALONG THE CATAWBA RIVER. AS THE FLOODWAVE PASSES THROUGH THE CATAWBA RESERVOIR CHAIN, POOL ELEVATIONS WILL RISE AND FALL IN SUCCESSION. DUKE ENERGY IS AGGRESSIVELY MOVING WATER THROUGH THE RIVER SYSTEM IN ORDER TO MANAGE THE HEAVY RAINFALL. AS A RESULT, LAKE RHODHISS IS ABOVE FULL POOL AND WATER IS SPILLING OVER THE DAM. LAKE LEVELS HAVE CRESTED AND ARE EXPECTED TO GRADUALLY FALL THROUGH TONIGHT. THEREFORE, A FLOOD ADVISORY HAS BEEN EXTENDED FOR NUISANCE FLOODING AND WILL REMAIN IN EFFECT THROUGH SATURDAY MORNING OR UNTIL THE FLOODWAVE HAS PASSED. * AS OF 1130 PM THURSDAY, LAKE RHODHISS IS AT 102.5 FEET AND NEARLY STEADY. * ACTION/ADVISORY STAGE: 102.00 FEET. MINOR FLOOD STAGE: 104.00 FEET. FORECAST: DUKE ENERGY PROJECTS THE POOL TO GRADUALLY DECLINE THROUGH TONIGHT. IMPACTS: AT 103.0 FEET...ACTION/ADVISORY STAGE. NUISANCE FLOODING OF LOW-LYING AREAS INCLUDING RESIDENTIAL YARDS, DOCKS, AND BOAT- LAUNCH AREAS IS ONGOING. WATER MAY APPROACH STRUCTURES OFF OF CATAWBA AVE BELOW THE DAM AND OTHER AREAS UPSTREAM OF THE DAM. * FOR MORE INFORMATION ON LAKE LEVELS, PROJECTIONS, OR DAM RELEASES, PEOPLE ARE ENCOURAGED TO VISIT HTTP://LAKES.DUKE-ENERGY.COM OR CALL 1-800-829-5253. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... BOATERS, FISHERMEN, KAYAKERS, AND OTHER LAKE USERS ARE ENCOURAGED TO EXERCISE CAUTION DURING ELEVATED LAKE LEVELS AND DOWNSTREAM RELEASES. AVOID AREAS ALONG THE STREAM BELOW DAMS RELEASING WATER. CAMPERS AND OTHER RESIDENTS ALONG THE LAKESHORE MUST BE PREPARED TO RETREAT TO HIGHER GROUND IF LAKE LEVELS CONTINUE TO RISE. STAY WEATHER AWARE, MONITOR LAKE LEVELS CLOSELY, AND HEED GUIDANCE FROM LOCAL OFFICIALS AND EMERGENCY MANAGEMENT. &&
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREENVILLE-SPARTANBURG HAS EXTENDED THE * FLOOD ADVISORY FOR... EAST CENTRAL MCDOWELL COUNTY IN WESTERN NORTH CAROLINA... WEST CENTRAL BURKE COUNTY IN WESTERN NORTH CAROLINA... * UNTIL 1215 PM EDT SATURDAY. * AT 1210 PM EDT, RAINFALL ACCUMULATIONS OF 5-8 INCHES SINCE MONDAY OVER THE HEADWATERS OF THE CATAWBA RIVER AND ASSOCIATED TRIBUTARIES HAS CAUSED HIGH FLOWS INTO LAKE JAMES. THE FLOODWAVE FROM THIS HEAVY RAINFALL IS CURRENTLY MOVING THROUGH LAKE JAMES, CAUSING LAKE LEVELS TO BE ABOVE FULL POOL. DUKE ENERGY IS AGGRESSIVELY MOVING WATER THROUGH THE RIVER SYSTEM IN ORDER TO MANAGE THIS FLOODWAVE. NEVERTHELESS, HIGH POOL ELEVATIONS AT LAKE JAMES WILL PERSIST THROUGH TONIGHT. * AS OF 300 AM, LAKE JAMES IS AT 102.3 FEET AND FALLING SLOWLY. ACTION/ADVISORY STAGE: 101.00 FEET MINOR FLOOD STAGE: 102.00 FEET FORECAST: DUKE ENERGY PROJECTS THE POOL TO CONTINUE TO FALL SLOWLY THROUGH TONIGHT. EXPECT LAKE JAMES TO REMAIN ABOVE FULL POOL THROUGH AT LEAST TONIGHT. IMPACTS: BETWEEN 101 AND 102 FEET...NUISANCE FLOODING OF LOW-LYING AREAS ADJACENT TO THE SHORELINE INCLUDING RESIDENTIAL YARDS, CAMPGROUNDS, DOCKS, AND BOAT-LAUNCH AREAS IS ONGOING. LAKEWATERS MAY BE FLOODING MOOSE LODGE CAMPGROUND, MOOSE LODGE CAMPGROUND RD, AND HOUSEBOAT LANE. * FOR MORE INFORMATION ON LAKE LEVELS OR DAM RELEASES, PEOPLE ARE ENCOURAGED TO VISIT HTTP://LAKES.DUKE-ENERGY.COM OR CALL 1-800-829- 5253. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... BOATERS, FISHERMEN, KAYAKERS, AND OTHER LAKE USERS ARE ENCOURAGED TO EXERCISE CAUTION DURING ELEVATED LAKE LEVELS AND DOWNSTREAM RELEASES. AVOID AREAS ALONG THE STREAM BELOW DAMS RELEASING WATER. CAMPERS AND OTHER RESIDENTS ALONG THE LAKESHORE MUST BE PREPARED TO RETREAT TO HIGHER GROUND IF LAKE LEVELS CONTINUE TO RISE. STAY WEATHER AWARE AND MONITOR LAKE LEVELS CLOSELY. &&
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