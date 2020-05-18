HICKORY — A silver alert has been issued for a woman missing from Hickory.

Brooke Elise Stephens, 20, is described as a 5-foot-4-inch white female with long brown hair and brown eyes who weighs about 120 pounds, according to the alert issued by the North Carolina Department of Public Safety. She is believed to be suffering from dementia or some other cognitive impairment.

She was last seen wearing a dark colored tank top and jeans at 911 4th Ave. N.W. in Hickory, the alert said. Her direction of travel or possible destination were not known.

Anyone who has seen Stephens is asked to contact Officer Leatherman at 828-328-5551 at Hickory Police Department.

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