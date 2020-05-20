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Pictured is Carroll Dean Mitchem.

 WSOC

LINCOLNTON — On Monday, a citation was issued to Carroll Dean Mitchem for openly violating North Carolina Executive Order 138, issued on May 5 by N.C. Gov. Roy Cooper pursuant to NCGS 166A-1.30.

Mitchem owns and operates Mitchem’s Kitchen, located at 6649 W. N.C. Highway 27 in Vale. According to WSOC, Mitchem also is the chairman of the Lincoln County Board of Commissioners.

After receiving complaints from the general public and conducting an investigation, Lincoln County Sheriff Bill Beam issued the citation.

“I may not personally approve of all the emergency orders issued by Gov. Cooper, but North Carolina general statute allows provisions for Gov. Cooper to issue orders during a state of emergency,” Beam said. “N.C. General Statute 166A states local law enforcement shall enforce these orders.

“Gov. Cooper has the authority under 166A to remove elected officials. No law enforcement officer has the authority to decide which laws are and are not constitutional. The N.C. courts and ultimately the Supreme Court makes these decisions. I have written Mr. Mitchem a citation for violation of Gov. Cooper’s Executive Order 138.”

Mitchem has a court date scheduled for Wednesday, Sept. 9.

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