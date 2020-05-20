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Image by Ronald Plett from Pixabay

No injuries were reported after a house fire Monday evening.

Morganton Department of Public Safety was dispatched to a fire at 211 Summit St. and found smoke showing from the home, according to a press release from the department.

Once Engine 3 arrived on scene, firefighters established two hand lines to start suppression operations. A second truck established water supply, the release said.

The fire was found in the kitchen. It was quickly knocked down while crews searched the house for any victims that could have been inside, but none were found, according to the release.

Fire investigators with MDPS are still investigating the fire, but it’s believed to be accidental at this point, the release said. It’s possible that the fire started on a stove in the kitchen.

Damages to the home were estimated to be about $13,000, the release said.

“Morganton Public Safety Fire Division wants to remind everyone to maintain proper clearances around all cooking appliances and never leave a stove unattended while cooking,” the release said.

Personnel from the city’s electric department were called the scene to cut power off to the residence, the release said. Fire crews were on the scene for about an hour and 15 minutes.

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