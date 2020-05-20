June 19, 1941 - May 18, 2020 Ralph Lee Pruitt, 78, of Casar, passed away Monday, May 18, 2020. Mr. Pruitt was retired from Gemaire Distributors. He is survived by his wife of 57 years, Carolyn Walker Pruitt. Stamey-Tysinger Funeral Home & Cremation Center of Fallston is serving the family.

To plant a tree in memory of Ralph Pruitt as a living tribute, please visit Tribute Store.

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