SOUTHERN PINES — The Carolinas Golf Association/Tarheel Youth Golf Association this week announced safety protocol for when it resumes tournaments starting May 29 amid the pandemic.

The CGA says a social distance of six feet is required. One person, player or spectator, will be allowed per cart with the exception of immediate family members.

CGA logo

Caddies are prohibited, the number of spectators per golfer is asked to be limited and all players and spectators are not to congregate before or after rounds.

Players should not arrive at courses more than one hour before their starting time, are responsible for their own water/hydration and should not visit practice areas after rounds.

Spectators should stay in their car until just before tee time and return immediately after completion of the round.

At this time, touching or removing the flagstick is deemed a CGA code of conduct violation and is subject to penalty.

No physical scoreboards will be present, and no traditional awards ceremonies will be held.

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