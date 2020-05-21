ECU

East Carolina University on Thursday announced that it is eliminating its men’s swimming and diving, women’s swimming and diving, men’s tennis and women’s tennis programs, joining a number of schools in cost-cutting measures to battle the pandemic.

ECU says the moves will provide a $4.9 million savings to the athletics department. The Pirates’ 16 intercollegiate sports are now the minimum that the NCAA requires of Division I FBS schools.

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Also Thursday, the University of North Carolina announced it will start on-campus classes for the fall semester on Aug. 10 and end on Nov. 24. UNC is one of nine ACC schools (out of 15 total) that plans to re-open in the fall, but many of those have not yet announced dates for doing so.

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