Sr Spotlight - Benson

Patton's Nash Benson (right) putts in a spring 2019 match at Silver Creek Plantation Golf Course.

 RUSTY JONES/THE NEWS HERALD

EDITOR’S NOTE: This is the 16th article in a series set to highlight local high school senior spring sports athletes. The News Herald sent the athlete questions and they answered in their own words.

Nash Benson is a senior on the Patton boys golf team.

Who has been your biggest personal influence in golf, and why? My grandparents and my good friend Art George have always pushed me, helped me and allowed me to grow up and play golf and just make me love the game.

What is your favorite golf memory? Going and playing in regionals my junior year.

What is your favorite sports team or athlete? Phil Mickelson

What are your favorite hobbies outside of golf? I like to play basketball and just hang out and relax.

What are your future plans? To get my electrician’s license and be an electrician.

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